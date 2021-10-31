فصل طالبتين لتهديدهما زميلتهما بالسلاح داخل مدرسة ببورفؤاد وإيقاف مديرة المدرسة

كتب محمود عبد الراضى

تداول بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لطالبتين تحمل إحداهن سلاح أبيض "مطواه" وتقومان بالتحدث وتهديد طالبة أخرى.

بالفحص أمكن تحديد الطالبتين المشار إليهن وتبين قيامهما بتهديد طالبة أخرى "زميلتهن"..حيث قامتا بتصوير مقطع الفيديو داخل أحد فصول إحدى المدارس الثانوية ببورفؤاد.

وقامت الإدارة التعليمية المختصة بفصل الطالبتين لمدة شهر وإحالتهن للتعليم المنزلى والتحفظ على السلاح الأبيض وإيقاف مديرة المدرسة عن العمل، وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق.