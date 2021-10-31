اليوم السابع
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ضبط 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب أولية المرور بالشارع فى سوهاج

الأحد، 31 أكتوبر 2021 09:39 ص
ضبط 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب أولية المرور بالشارع فى سوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اخميم شرقى سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بسبب أولوية المرور بالطريق وتم ضبط 5 من المشاركين في المشاجرة من بينهم 2 مصابين.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع مساجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية بوقوع مشاجره ومصابين بناحية دائرة مركز أخميم تبين أنها بين " طرف أول " سائق مصاباً " جروح طعنية شبه نافذه بالصدر والبطن والرقبة " وشقيقه عامل مصاباً " كدمة بالوجه "

وبين " طرف ثان " سائقين وعامل الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الآداه المستخدمة " مطواه " وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالسب والشتم وأتهم الثاني من الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بالتعدي علي شقيقه وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي أولوية المرور بالطريق.

تم التحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.

 

 

 


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