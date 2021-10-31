ضبط 252182 مخالفة مرورية خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط الأمن وأسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية مخازن خردة ومسابك بإجمالى (20) متهم .. بمضبوطات بلغت (طن و30 كيلو جرام).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (252182) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (37248 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 5963 موقف عشوائى)، كما تم رفع (253 سيارة – 51 دراجة نارية).

وأسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (1070) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (11) منهم، وتم فحص (843) مركبة تبين مخالفة (51) مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية.

كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3845) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (187) سائق منهم.

فى مجال أمن المواني تم ضبط (18) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، وكذا (70) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (801) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.