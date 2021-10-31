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ضبط مخزن بدون تراخيص بداخله مواد غذائية فاسدة في باب الشعرية

الأحد، 31 أكتوبر 2021 12:11 م
ضبط مخزن بدون تراخيص بداخله مواد غذائية فاسدة في باب الشعرية مواد غذائية فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بدون ترخيص، وبداخله كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر في باب الشعرية، وحرر محضر بالواقعة.                                                  

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة)، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

 

وعثر بداخل المخزن على (175 كيلو جرام لحوم "ممبار – دهن – بانيه دواجن – مفروم – 5 كيلو جرام توابل" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - ميزان حساس).

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها بالمطعم المنوه عنه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 

 


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