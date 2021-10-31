اليوم السابع
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ضبط شخص أثناء التنقيب عن الأثار بقليوب.. والنيابة تأمر بحبسه

الأحد، 31 أكتوبر 2021 10:14 ص
ضبط شخص أثناء التنقيب عن الأثار بقليوب.. والنيابة تأمر بحبسه تنقيب عن الآثار - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط موظف بالمعاش أثناء قيامه بالحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزله بقرية ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدى بقيام أحد الأشخاص بقرية ميت حلفا دائرة المركز بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزله.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام "عبده م إ"، 57 سنة، بالمعاش، مقيم قرية ميت حلفا دائرة المركز، بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل منزله بالقرية، كما تبين وجود أعمال حفر بعمق 5 أمتار، وبقطر 2 متر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر "2 كوريك – أزمة – بكرة رفع – موتور غاطس"، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات مباحث الأثار حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية للانتقال لموقع الحفر لإجراء المعاينة اللازمة لبيان عما إذا كانت الأعمال التى قام بها المتهم من أجل التنقيب عن الأثار، وبيان عما إذا كانت المنطقة خاضعة للمنطقة من عدمه.


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التنقيب عن الاثار

ميت حلفا

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