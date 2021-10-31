سقوط صاحب مخزن بحوزته 85 قطعة أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بعابدين

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بدون ترخيص في عابدين، وبداخلة عدد من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (صاحب مخزن أجهزة كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق .

عُثر بداخل المخزن على (37 ثلاجة – 21 بوتاجاز – 18 سخان – 8 غسالات ملابس) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.