رئيس الوزراء يتفقد المعرض الرسمى ليوم المدن العالمى 2021 بالأقصر

كتبت هند مختار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه السيدة ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المعرض الرسمي ليوم المدن العالمي 2021، المقام على هامش الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتفقد رئيس الوزراء عدداً من أجنحة المعرض الذي يضم الجهات المشاركة في هذا الحدث العالمي، يتقدمهم جناح كبير لوزارة التنمية المحلية، عرضت من خلاله مجموعة من منتجات التكتلات الإقتصادية لمحافظات الوجه القبلي، والتي طورها برنامج التنمية في صعيد مصر، وكذلك جناح أيادي مصر، وهي المنصة الإلكترونية لتسويق السلع اليدوية، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية العام الماضي.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي جناح الشركاء الحكوميين الذي يضم عدداً من الوزارات المختلفة، والتي أسهمت مع وزارة التنمية المحلية في دعم ومساندة هذا الحدث، علاوة على أجنحة مختلف الشركاء في يوم المدن العالمي، ومنها أجهزة الأمم المتحدة الشريكة، وكذلك الإتحاد الأوروبي، وبنك التعمير والإسكان، الذي قدم كذلك الدعم للحدث، بما يُحقق التواصل الفاعل بين كافة الأطراف.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً مع العارضين، كما أطلع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على بعض المنتجات التراثية من صعيد مصر المعروضة.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للجهد الذي بذل لإعداد أجنحة المعرض على هذا النحو، وأهمية ما تتضمنه تلك الأجنحة من سلع ومعروضات يسهم التسويق الجيد لها في توسيع قاعدة الاستفادة، عبر دعم المرأة المصرية وتمكينها اقتصادياً، وايجاد فرص عمل للأسر والعائلات بإقليم الصعيد، وتطوير الإنتاج اليدوي وتطويره والنهوض به.

كما التقط الدكتور مصطفى مدبولي صورة تذكارية مع عدد من المسئولين المصريين والأجانب الذين حضروا الاحتفالية.