حريق في شونة خاصة لتربية المواشي بالشرقية..صور

وأكد مصطفي السيد عريان، صاحب الشونة، أنه سبق وتعرض لسرقة مواشي قبل شهر، وتحرر محضر رقم 24519 ج المركز، طوال تلك الفترة لم يتم تحديد المتهمين ، مضيفا انه فوجئ اليوم الاحد باشتعال النيران في الشونة والتي التهمت مواشي و التبن و العلف، و الذي عرضة لخسائر مادية كبيرة ، وطالب المباحث الجنائية بسرعة تحديد المتهم وراء الحادثين.

تلقي اللواء محمد والي مدير امن الشرقية ، اخطار من مأمور مركز فاقوس ، باشتعال النيران بشونة خاصة لتربية مواشي ، و دفعت بسيارة مطافي و إسعاف للسيطرة علي الحريق ، وجاري استكمال التحقيقات بالواقعة .