اليوم السابع
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حريق في شونة خاصة لتربية المواشي بالشرقية..صور

الأحد، 31 أكتوبر 2021 04:56 م
حريق في شونة خاصة لتربية المواشي بالشرقية..صور
الشرقية - إيمان مهنى

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اشتعلت النيران منذ قليل، في شونة لتربية مواشي مملوكة لأحد المواطنين بقرية الكافرية التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، و دفعت المطافئ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
 
وأكد مصطفي السيد عريان، صاحب الشونة، أنه سبق وتعرض لسرقة مواشي قبل شهر، وتحرر محضر رقم 24519 ج المركز، طوال تلك الفترة لم يتم تحديد المتهمين ، مضيفا انه فوجئ اليوم الاحد باشتعال النيران في الشونة والتي التهمت مواشي و التبن و العلف، و الذي عرضة لخسائر مادية كبيرة ، وطالب المباحث الجنائية بسرعة تحديد المتهم وراء الحادثين.
 
تلقي اللواء محمد والي مدير امن الشرقية ، اخطار من مأمور مركز فاقوس ، باشتعال النيران بشونة خاصة لتربية مواشي ، و دفعت بسيارة مطافي و إسعاف للسيطرة علي الحريق ، وجاري استكمال التحقيقات بالواقعة .
 
حريق شونة خاصة لتربية مواشي بالشرقية (1)
 

 

حريق شونة خاصة لتربية مواشي بالشرقية (2)
 

 

حريق شونة خاصة لتربية مواشي بالشرقية (3)
 

 


الشرقيه

فاقوس

الشونه

الحرائق

تربيه المواشى

الاسعاف

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