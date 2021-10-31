حبس صاحب مخزن ضبط بحوزته مواد غذائية فاسدة في باب الشعرية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس صاحب مخزن بدون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وضبط بداخله كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر في باب الشعرية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجاري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية تابع لأحد المطاعم - كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة)، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (لحوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على (175 كيلو جرام لحوم "ممبار – دهن – بانيه دواجن – مفروم – 5 كيلو جرام توابل" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - ميزان حساس).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها بالمطعم المنوه عنه غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.