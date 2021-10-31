اليوم السابع
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الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:53 م
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حبس الأب المتهم بحجز نجلته 3 سنوات وتقيدها بالسلاسل داخل منزل مهجور بالدقهلية

الأحد، 31 أكتوبر 2021 11:45 م
حبس الأب المتهم بحجز نجلته 3 سنوات وتقيدها بالسلاسل داخل منزل مهجور بالدقهلية حبس.. ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قرر مدير نيابة ميت غمر بحبس الأب المتهم بحبس نجلته لمدة ثلاثة سنوات داخل منزل مهجور بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أربعة أيام بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية بعد أن استمع إلى أقوال الطفلة والأم والأب.
 
يذكر أن قوات الشرطة نجحت فى إنقاذ طفلة بعد تقييد والدها لها بالجنازير وحبسها فى منزل مهجور 3 سنوات فى قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.
 
تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالعثور على طفلة مقيدة بالجنازير داخل منزل مهجور بالقرية اتهموا والدها بتقييدها وتعذيبها لمدة 3 سنوات.
 
انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على الطفلة شهد م. ص ، 12 سنة، مقيدة بالجنازير من قدميها في السرير وتجلس في وضع القرفصاء وهي تبكي، وكلما علا صوتها وصل إلى الجيران، وهو ما أخافهم من المكان، وبسؤالها أكدت أن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج والذهاب لوالدتها، وذلك لانفصالهما منذ فترة كبيرة.
 
وعلي الفور اتخذ ضباط مركز ميت غمر الإجراءات اللازمة لفك الطفلة من قيودها ونقلها لمستشفى ميت غمر العام للعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليها.
 
 
 
 
 
 

الدقهلية

اخبار الحوادث

قرية كوم النور

اب يحبس بنته 3 سنوات

حبس طفلة

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