جهود مكثفة لضبط عاطل نصب على المواطنين في مليوني جنيه بالأميرية

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم للقبض على شخص نصب على 3 مواطنين في مبلغ 2 مليون جنيه، بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من 3 أشخاص مفاده تعرضهم للنصب على يد عاطل يدعى "أ.ز.ر"، في مبلغ 2 مليون جنيه، استولي عليهم المتهم بحجة تشغيلهم في تجارة قطع غيار الدراجات البخارية ومركبات التوك توك.

وبالكشف الجنائي علي المتهم تبين انه صادر ضده 10 أحكام جنائية باجمالي 8 سنوات سجن، في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد وايصالات أمانة، وتكثف مباحث قسم شرطة الأميرية من جهودها لضبط المتهم.