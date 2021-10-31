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جهود مكثفة لضبط عاطل نصب على المواطنين في مليوني جنيه بالأميرية

الأحد، 31 أكتوبر 2021 10:42 م
جهود مكثفة لضبط عاطل نصب على المواطنين في مليوني جنيه بالأميرية الأمن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

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يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم للقبض على شخص نصب على 3 مواطنين في مبلغ 2 مليون جنيه، بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من 3 أشخاص مفاده تعرضهم للنصب على يد عاطل يدعى "أ.ز.ر"، في مبلغ 2 مليون جنيه، استولي عليهم المتهم بحجة تشغيلهم في تجارة قطع غيار الدراجات البخارية ومركبات التوك توك.
 
وبالكشف الجنائي علي المتهم تبين انه صادر ضده 10 أحكام جنائية باجمالي 8 سنوات سجن، في قضايا اصدار شيكات بدون رصيد وايصالات أمانة، وتكثف مباحث قسم شرطة الأميرية من جهودها لضبط المتهم.
 

امن القاهرة

جريمة نصب

اخبار الحوادث

النصب على المواطنين

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