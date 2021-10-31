الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفدا دوليا لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإبراز ماتم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة، نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زياره ميدانية لوفداً دولياً من المسئولين والمتخصصين فى مجال الرى لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر وذلك على هامش فعاليات إسبوع القاهرة للمياه .

بدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول مراحل تنفيذ المشروع ومايمثله من أهمية بالغة لإستغلال مياه الصرف الزراعى ومعالجتها لتصبح صالحة للرى وزيادة الرقعة الزراعية ، ثم شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة السلام الرئيسية الجديدة ، ومحطة معالجة المياه ببحر البقر شرق القناة .

وتعد محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر أكبر محطة معالجة لمياة الصرف الزراعى بالعالم وتم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم تنفيذها بهدف معالجة 5.6 مليون م3 فى اليوم من مياه الصرف الزراعى للإستفادة من تلك المياه لإستصلاح مساحات هائلة من الأراضى بمناطق شمال ووسط سيناء.