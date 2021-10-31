المتهمون بمضايقة ابنة نشوى مصطفى يعترفون: اختلفنا على أولوية المرور

كتب: عبد الله محمود

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهمين بمضايقة ابنة الفنانة نشوى مصطفى، حيث كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تعرض ابنة إحدى المواطنات للتحرش من مستقلى سيارة نقل بالجيزة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، للتحرش اللفظى من مستقلى إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص تم ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور، وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء.