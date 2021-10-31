القبض على شخص استولى على وقود مدعم بقيمة نصف مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1348) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (4760 قطعة غيار سيارات "بوجيهات – تيل فرامل - جونات" مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل ومخزن لتجارة قطع غيار السيارات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (11,5 طن "كبدة مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2 طن "أسماك مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,5 طن "مخللات" معبأة داخل براميل بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2,2 طن "سكر تموينى" مدون عليه "علامة تجارية" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة .. قدرت بـ 18700 جنيهاً) بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة، وضبط (65000 لتر "سولار – بنزين" تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة .. قدرت بـ 480750 جنيها) بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (المديرالمسئول عن مخيز بلدى) بمحافظة الجيزة لتصرفه فى (11,8 طن "دقيق بلدى" ببيعه فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بـ 73160 جنيها)، وضبط (10,85 طن منظفات صناعية "كلور – فلاش – فنيك – منظف صودا – صابون سائل" غير مطابقة للموصفات القياسية وبدون بيانات "مجهولة المصدر" وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (170000 قرص أدوية خاصة بعلاج "الضغط – السكر" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المعنية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (36 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.