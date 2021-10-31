التحقيق في واقعة فيديو تهديد طالبتين لزميلتهما بالسلاح داخل مدرسة ببور فؤاد

كتب: محمد أبو ضيف

تباشر النيابة الإدارية ببور فؤاد التحقيقات في بلاغ إدارة بور فؤاد التعليمية، بشأن واقعة تصوير مقطع فيديو بإحدى المدارس التجارية بنات ببور فؤاد، تظهر فيه إحدى الطالبات وهي تحمل سلاحا أبيض "مطواة"، وبجوارها طالبة أخرى وتوعدهما لزميلة لهما بالتعدي عليها، وذلك بمقر المدرسة وأثناء اليوم الدراسي يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

وقام المستشار إسلام نمر مدير نيابة بور فؤاد الإدارية، بقيد البلاغ بالقضية رقم 296 لسنة 2021، وإحالتها للمستشارة مروة عادل رئيس النيابة لمباشرة التحقيقات، وبالعرض على المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.