أسرة طفل تكشف ملابسات مصرعه خلال لهوه فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال طفل لقى مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة الهرم، حيث أكدوا أنهم لا يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وأنه اختل توازنه أثناء لهوه ما أسفر عن سقوطه ومصرعه.

وتبين من خلال مناظرة الجثة إصابته بعدة كسور وكدمات، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد سقوط طفل من الطابق الرابع بالهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، نتيجة سقوطه من الطابق الرابع خلال لهوه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.