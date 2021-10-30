ما هي الخضراوات الباذنجانية؟ وكيف تحميك من أمراض القلب والسرطان؟

كتبت مروة هريدى

تنتمي خضراوات الباذنجانيات إلى عائلة النباتات المزهرة التي تحمل الاسم اللاتيني Solanaceae، وهذه الخضراوات سيئة السمعة بعض الشيء بسبب بعض الخرافات التي تقول إن خضراوات الباذنجانيات يمكن أن تسبب التهاب المفاصل، ولكن لا يوجد دعم علمي بخصوص هذا الادعاء، لذلك لا داعي للقلق بشأن هذه الحقيقة الزائفة، وتشمل الخضراوات الباذنجانية حفنة من الخضراوات التي نستهلكها جميعًا بشكل يومي، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline" كما يوضح فوائدها والمخاطر المرتبطة بها.

ما هي خضراوات الباذنجانيات؟



الخضار مثل الطماطم والباذنجان والفلفل والبطاطا تقع تحت مظلة الخضراوات الباذنجانية، الشيء الوحيد الذي تشترك فيه جميع الخضراوات الباذنجانية هو القلويد، مركب يحتوي على النيتروجين ويوجد في الأوراق والسيقان والأجزاء الصالحة للأكل من النباتات.

ما هي فوائد خضراوات الباذنجانيات؟

تحتوي معظم خضراوات الباذنجانيات على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في إزالة السموم من الجسم، حيث تحتوى على الأنثوسيانين وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تعطي الباذنجان لونها الأرجواني، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري، وتحتوي الطماطم أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين التي تقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض القلب وأنواع معينة من السرطانات.

كما توفر لك الخضراوات الباذنجانية أنواعًا مختلفة من المعادن والفيتامينات اللازمة يوميًا، حيث يحتوي الفلفل الحلو على كمية كبيرة من فيتامين سي تكفي لإكمال احتياجاتك اليومية منه.

ما هي المخاطر المصاحبة للخضراوات الباذنجانية؟

هناك عدد من الخرافات الشائعة حول خضروات الباذنجانيات التي تصفها بأنه ضارة وسامة، ولكن ما حقيقة ذلك؟

القلويد الموجود في البطاطس هو السولانين، مما يجعلها تتحول إلى اللون الأخضر عند تعرضها للضوء، والبطاطس الخضراء سامة بالفعل ويجب التخلص منها على الفور.

ومع ذلك، لا تحتوي الخضراوات الباذنجانية الأخرى على مثل هذه السمية ولن تؤذيك بأي شكل من الأشكال، قد تحتوي الخضراوات مثل الباذنجان والطماطم وغيرها على قلويدات بكميات قليلة وهي ليست ضارة على الإطلاق بجسم الإنسان، إلا إذا كنت تستهلك هذه الخضار بكميات كبيرة جدًا.

هل تحتاج لإجراء اختبار الحساسية ضد الخضراوات الباذنجانية؟

يجب إجراء اختبار الحساسية للتأكد من أن جسمك ليس حساسًا لأيًا من خضراوات الباذنجانيات، ولعل بعض الأعراض الشائعة لها هي الانتفاخ، وحكة العين، والغثيان، والصداع، وصعوبة التنفس، والإكزيما.