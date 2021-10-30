اليوم السابع
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السبت، 30 أكتوبر 2021 12:44 م
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ضبط 39 متهما بالإتجار بالمواد المخدرة في حملة لأمن الجيزة

السبت، 30 أكتوبر 2021 12:23 م
ضبط 39 متهما بالإتجار بالمواد المخدرة في حملة لأمن الجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت مديرية أمن الجيزة شن الحملات للقبض على تجار المواد المخدرة ومتعاطيها، وضبط مصادر ترويجها بأنحاء المحافظة.

وضبط رجال المباحث خلال حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية، 39 متهما بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة، والهيروين، والحشيش، والاستروكس.

اعترف المتهمون بحيازتهم المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وترويجها لتحقيق مكاسب مادية، كما اعترفوا بحيازتهم هواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، ومبالغ مالية من حصيلة ترويج المضبوطات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

 


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