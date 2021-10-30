ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بقليوب والنيابة تأمر بحبسهم 4 أيام

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بقيام 3 أشخاص بأعمال التنقيب والحفر عن الآثار أسفل منزل بقريه سنديون دائرة المركز.

علي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تمكن ضبط "أ ع ك"، 31 سنة، مقيم مدينة السلام بالقاهرة، و" أ ع ع "، 41 سنة، عامل، مقيم مركز الخانكة، و"م م إ"، 20 سنة، مقيم مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك حال قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بقرية سنديون دائرة المركز، وضبط الادوات المستخدمه بالحفر "موتور غاطس وموتور لرفع المياه ودلو و2 كوريك وباقي الأدوات المستخدمه في الحفر".

وبعرض المتهمين على النيابة، أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من هيئه الآثار بالقليوبية لمعاينة مكان الحفر، وبيان ما إذا كانت أعمال الحفر من أجل التنقيب على الآثار، وبيان ما إذا كانت المنطقة خاضعة للهيئة العامة للآثار من عدمه وإعداد تقرير بذلك، وسرعة عرضه على النيابة.