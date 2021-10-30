اليوم السابع
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السبت، 30 أكتوبر 2021 02:09 م
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ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:47 م
ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية حملة تموين
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط السلع المتداولة داخل الأسواق وغير الصالحة للاستهلاك، وذلك بمراكز ومدن المحافظة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
 
 
 
وأسفرت الحملة عن ضبط محل مبيدات زراعية بناحية دائرة مركز ومدينة طنطا، وضبط بداخله 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز طنطا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .
 

 


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