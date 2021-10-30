ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط محل مبيدات زراعية بناحية دائرة مركز ومدينة طنطا، وضبط بداخله 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز طنطا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .