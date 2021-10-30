ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر في الغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط السلع المتداولة داخل الأسواق وغير الصالحة للاستهلاك، وذلك بمراكز ومدن المحافظة بتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
وأسفرت الحملة عن ضبط محل مبيدات زراعية بناحية دائرة مركز ومدينة طنطا، وضبط بداخله 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وتحرر عن ذلك محضر جنح مركز طنطا بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم .
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