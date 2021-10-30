ضبط شخص استولى على أسطوانات غاز مدعمة بقيمة 36 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضي - إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1314) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط (13 طن "أسماك مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (13 ذبيحة ضأن بالعظام وزنت تقريباً "400 كيلو جرام") مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف طبى بيطرى ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لذبح وتجارة اللحوم دون تصريح من الجهات المختصة وبعيداً عن أوجه الرقابة) بمحافظة القاهرة وضبط (25 طن "قمح محلى") بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة الفيوم.

وتمكنت الجهود من ضبط (13٫8 طن "عسل جلوكوز – نشاء – ملح طعام – شيكولاتة – بودرة حليب " مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر وعبوات بدون مستندات مجهولة المصدر – 612 كيلو جرام "مربى – شيكولاتة" منتج نهائى بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة – 4 ماكينة خط إنتاج ).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لإنتاج وتعبئة السلغ الغذائية ) بمحافظة القليوبية وضبط (8٫1 طن "سكر تموينى" معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان بمقدار 100 جرام فى الكيلو الواحد ..قدرت بــ 68850 جنيهاً) .. بحوزة (مالك مركز لتعبئة السكر التموينى والمتعاقدة مع إحدى الشركات لتجارة الجملة على تعبئة السلع التموينية) بمحافظة سوهاج.

واسفرت الجهود عن ضبط (276 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها – 400 كيلو جرام "دقيق بلدى مدعم" تم تجميعها وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق للإتجار به فى السوق السوداء وتحقيق إرباح غير مشروعة. .قدرت بـ 2480جنيهاً) .. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة سوهاج وضبط (273 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم تم تجميعها دون التعاقد مع الجهات المعنية للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة ..قدرت بــ 36855 جنيهاً) .. بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة الفيوم.

ونجحت الجهود في ضبط (9٫45 طن منظفات صناعية "كلور – بريل – صودا كاوية" – 2400 قطعة حفاضات أطفال – 970 عبوة "فلاش" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك شركة لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية وضبط (29٫15 طن إضافات أعلاف خام "تكنو موس – حمض الفوليك – فيتامينات – زينك كبريتات نحاس"مستلزمات إنتاج ذات منشأ أجنبى بدون مستندات مجهولة المصدر – 13 طن "إضافات أعلاف" منتج نهائى معبأة داخل شكائر مختلفة الأوزان بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لإضافات الأعلاف) بمحافظة الشرقية.

واسفرت الجهود عن ضبط (12٫5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .