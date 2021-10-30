راحو يسحبوا فلوسهم لقوا الموظف سرقها.. صدمة أهالي المحلة يوم القبض (فيديو)

الغربية – عادل ضرة

قدم اليوم السابع بثا مباشراُ من أمام مكتب بريد قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، والذي شهد واقعة اختلاس أحد الموظفين العاملين به لمبالغ كبيرة من حسابات وأرصدة عملاء المكتب وبلغ ما أمكن حصره بمعرفة لجنة من هيئة البريد مليون و400ألف جنيه حتى الآن، فيما تواصل اللجنة أعمالها من خلال فحص ملفات العملاء الذين تعرضوا للسرقة ومقدمي بلاغات ضد الموظف.





فيما أمرت النيابة العامة بحبس الموظف 4أيام على ذمة التحقيقات، وتجديد حبسه 15يوما على ذمة القضية.



كان بعض المواطنين قد توجهوا لمكتب البريد للاستفسار عن أرصدتهم الحسابية، واكتشفوا بأن الرصيد صفر الأمر الذي آثار حالة من القلق بين العملاء بعد اختفاء أموالهم من الحسابات.



وقام العملاء المتضررون بإبلاغ الشرطة وتحرير محاضر بالواقعة، وقام ضباط مباحث البريد بطنطا، بالانتقال للمكتب وإجراء تحقيقات موسعة فى الواقعة وفحص الشكاوى، وفحص بلاغات المواطنين.



وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الأرصدة تم إثباتها فى الأوراق فقط ولم تدخل فى حسابات العملاء.



وتجمهر عملاء البريد من المسجلين بالمكتب بالتجمهر أمام المكتب للاطمئنان على أرصدتهم فى الحسابات.





فيما تم التنبيه على الأهالي عبر مكبرات الصوت بالتوجه إلى المكتب للاطمئنان على أرصدتهم فى البريد بعد اكتشاف اختفاء أرصدة بعض المواطنين.



وكشفت نتائج فحص حسابات العملاء حتى الآن اختفاء مليون و400ألف جنيه وتواصل اللجنة فحص الحسابات للوصول إلى الرقم النهائي للمبلغ الذي تم اختلاسه.



فيما أكدت أقوال الأهالي بأن ما تم اختلاسه من حساباتهم تجاوز 7ملايين جنيه، وتواصل اللجنة فحص البلاغات للوصول للرقم النهائي.



وأكدت تحريات مباحث البريد ومباحث الأموال العامة بالغربية صحة الواقعة وقيام المتهم باختلاس المبالغ من حسابات العملاء.