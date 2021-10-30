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رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة معرض "إكسبو 2020 دبي"

السبت، 30 أكتوبر 2021 10:24 م
رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة معرض "إكسبو 2020 دبي" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد الزيارة التى قام بها إلى مدينة دبى، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء والمسئولين، وشهدت تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، في ساحة الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي".
 
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء قام خلال الزيارة بتفقد الجناح المصري بالمعرض وكذا جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، كما التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتقى أيضاً الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبى القابضة، ومحمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لأبوظبى القابضة.
 

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دبى

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

اخبار مصر

الحكومة

إكسبو 2020 دبي

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