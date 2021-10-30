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رئيس الوزراء يزور جناح دولة الإمارات فى معرض "إكسبو 2020 دبى"

السبت، 30 أكتوبر 2021 10:41 ص
رئيس الوزراء يزور جناح دولة الإمارات فى معرض "إكسبو 2020 دبى" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين المصريين والإماراتيين، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تفقده الجناح المصرى المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الذى تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022. 
 
وأبدى رئيس الوزراء إعجابه بالجناح الإماراتي الذي أبرز حجم النهضة الهائلة التى حققتها دولة الإمارات خلال فترة وجيزة على مقياس الزمن، لافتاً إلى أن قرب الجناح المصرى من الإماراتى دلالة جديدة على التقارب بين البلدين فى الرؤى والأهداف والنظرة للمستقبل. 
 
وخلال الزيارة وقع رئيس الوزراء في سجل زوار الجناح الإماراتي، حيث كتب: "شرفت اليوم بزيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقد أبهرتني طريقة العرض والتنظيم، وإظهار كيف تأسست هذه الدولة الرائعة برؤية العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ 50 عاما، وأود أن أتقدم بخالص التحية والشكر والتقدير، لدولة الإمارات، على تنظيمها المبهر لإكسبو 2020 دبي، وتمنياتي لها بدوام التقدم والرقي".
 
 

اكسبو دبى

مصطفى مدبولى

الحكومة

أخبار مصر

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