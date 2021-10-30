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رئيس الوزراء يحضر احتفالية اليوم الوطنى فى إكسبو 2020 دبى

السبت، 30 أكتوبر 2021 08:43 ص
رئيس الوزراء يحضر احتفالية اليوم الوطنى فى إكسبو 2020 دبى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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حضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، احتفالية اليوم الوطنى فى إكسبو 2020 دبى. 
 
ويعد معرض " إكسبو 2020 دبي" حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".
 
ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.
 

اكسبو دبى

مصطفى مدبولى

الحكومة

مجلس الوزراء

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