خد بالك.. علامات تنذر بخطورة الإمساك وضرورة استشارة الطبيب

كتبت مروة هريدى

الإمساك مشكلة شائعة في الجهاز الهضمي، بالنسبة للبعض يعد هذا أمرًا عاديًا، بينما يتعين على البعض الآخر التعامل معه من حين لآخر، حيث يسبب الإمساك أعراضًا مثل الشعور بالضيق والانتفاخ وعدم الارتياح، وفى الغالب الإمساك ليس خطيرًا ويتحسن بعد تعديل نظامك الغذائي ليشمل المزيد من الألياف أو تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، ولكن هناك أيضًا حالات لا يكون فيها الإمساك طبيعيًا كما يبدو ويتطلب العناية الطبية المناسبة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

لماذا تشعر بالإمساك؟



عملية الهضم معقدة للغاية وتتضمن عدة أعضاء، فعندما نأكل الطعام يجب أن يمر عبر عدة أعضاء قبل أن تمتص الخلايا العناصر الغذائية وتخرج النفايات من الجسم.

وعندما يصل الطعام إلى الأمعاء الغليظة يتم امتصاص الماء والجلوكوز ويفصل البراز ليتم تفريغه، وهذا يعني أن البراز يتم تخزينه في الأمعاء الغليظة المعروفة أيضًا باسم القولون.

في حالة الإمساك، يبدأ البراز في التراكم في القولون السيني، الذي يقع في نهاية الجهاز الهضمي، مما يجعلك تشعر بالضيق والانتفاخ، خاصة بعد امتصاص الجسم كل الماء منه مما يجعله صلبًا وجافًا.

متى تحتاج لاستشارة طبيب؟



هناك أوقات يصبح من الضروري فيها طلب المساعدة الطبية قبل أن تصبح الحالة خطيرة، خاصة أن تكرار الإمساك قد يكون ناتجًا عن مشاكل صحية خطيرة في القولون أو حالات كامنة.

- وكذلك إذا شعرت بوجود ألم شديد فى البطن، يجب التوجه للطبيب، فقد يتسبب الإمساك الشديد فى انسداد أو تمزق الأمعاء.

- ظهور بقع دم في البراز، لابد من استشارة الطبيب، وقد يكون لأسباب أخرى مثل البواسير ومرض التهاب الأمعاء (IBD) أو حتى سرطان القولون والمستقيم.

- الشعور بفقدان الوعي

- مشاكل في التنفس

- ارتفاع درجة الحرارة

- ضربات قلب سريعة

- التقيؤ