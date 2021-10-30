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تقديم العلاج بالمجان.. ماذا قدمت مبادرة الرئيس للكشف عن مرض الضمور العضلى؟

السبت، 30 أكتوبر 2021 01:00 ص
تقديم العلاج بالمجان.. ماذا قدمت مبادرة الرئيس للكشف عن مرض الضمور العضلى؟ مراكز علاج الضمور العضلي
كتب وليد عبد السلام

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سخّر الرئيس عبد الفتاح السيسى إمكانات عديدة للرعاية الصحية للأطفال المصابين بمرضى الضمور العضلي الشوكى، حيث تم إنشاء مراكز لاستقبال المرضى وعلاجهم بالمجان بأحدث سبل العلاج العالمية.
 
وكان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مصابي الضمور العضلي الشوكى دور كبير ولا تزال، حيث تقدم كافة الخدمات للمصابين بالمجان، ونكشف في السطور التالية ما قدمته المبادرة حتى الآن.
 
1- استقبال 8124 حالة بالعيادات التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، على مستوى الجمهورية.
 
2- تقديم خدمات العلاج الجينى للمصابين من الأطفال بالمجان. 

3- تم تشخيص 413 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية.

4- تم تحويل 95 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم.

5- الانتهاء من حقن 28 طفلًا مصابًا بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.

6- تخصيص 3 مراكز لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي.

7- تخصيص 24 عيادة لاستقبال وتشخيص الحالات المصابة بالضمور العضلي الشوكى. 

8- تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

 


الصحة

الضمور العضلي

الضمور العضلي الشوكى

اليوم السابع بلس

الضمور

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