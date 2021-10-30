اليوم السابع
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تحرير 147 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في بنى سويف

السبت، 30 أكتوبر 2021 05:18 م
تحرير 147 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجاري"، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 وتضمن التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 147 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 21 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن ،و 20 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و 32محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضر للتصرف في 168 جوال دقيق مدعم،و 33 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و 2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخالفة توقف عن ممارسة النشاط

وقد تم تحويل 3 مخابز لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 267 مخبزاً تماشياً مع المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار،في حين يتم المرور بصفة يومية على المطاحن والوقوف على الكميات الواردة والمنصرفة والأرصدة من الأقماح والدقيق ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح لإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك 

وتضمنت الجهود الإشارة إلى المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجارمن قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و7مخالفات  لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل،و 4 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلو العاملين  من الأمراض المعدية

 

 


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