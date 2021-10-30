النيابة تطلب التحريات والتقرير الطبى حول جثة سيدة عثر عليها متوفاة بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها في الهرم، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها، كما طلبت تقرير طبى وافً حول أسباب الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد انبعاث رائحة من داخل شقة سيدة مسنة في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة السيدة المسنة، وتبين أنها توفت منذ ما يقرب من 3 أيام.

أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، ومناظرة الجثة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.