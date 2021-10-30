اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أكتوبر 2021 08:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اللوم عقوبة الموظف المعتدي علي زميله بالألفاظ النابية

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:30 ص
اللوم عقوبة الموظف المعتدي علي زميله بالألفاظ النابية مجلس الدولة- أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصبحت محاكم مجلس الدولة، دائما ما تصدر أحكاماً تعاقب فيها كل من يخالف مبادي العمل، فعاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.ب ، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإحدي الوزارت ، بعقوبة اللوم ، وذلك لما نُسب اليه من توجيه ألفاظ نابية لموظفة زميلته.  


-حيثيات المحكمة:  

 

 
وأكدت المحكمة، أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية للموظفة زميلته، ولدى تواجد المحال فتوجهت له وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123لسنة 2020، والذى أصدره المذكور فوجئت بتعدى المحال عليها بالفاظ نابية تعف المحكمة عن ذكرها ، وكان ذلك أمام  العاملين بذات الإدارة، وأضافت انه لا توجد بينها وبين المحال أية خلافات سوى خلافات العمل الطبيعية ، ولا تعلم سببا لقيام المحال بالتعدى عليها بهذه الالفاظ، وانها لم ترد عليه وقامت بتقديم شكوى بالموضوع لجهات التحقيق. 

-شهادة الشهود: 

 

وثبت من شهادة الشهود، وبمناسبة تواجد المحال ونزوله من على السلم قامت الشاكية بالإستفسار منه عن سبب سحب قرار حافز التميز الخاص بها، فقام المحال بالتحدث معها بنبرة صوت عالية وقام بالتشويح فى وجهها ووجه لها الالفاظ الوادرة بشكوها، وانه لا توجد ثمة خلافات بينهما وبين المحال كما لا توجد خلافات بين الشاكية وبين المحال.

-رأي المحكمة: 

 

ورأت المحكمة، إن المخالفة المنسوبة للمحال تكون ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، ويكون المحال بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وتجاوز حدود اللياقة والأدب فى التعامل من زملاءه فى العمل، واستخدم ألفاظا يعف عنها كل ذى خلق سليم، فأهدر بذلك كرامة وظيفته، ولم يراع حرمة الوظيفة العامة ومكان العمل، وهو ما يشكل فى حقه ذنباً يستوجب مجازاته عنه تأديبياً.
 
 

معاقبة الموظف

مجلس الدوله

عقوبة الموظف المعتدى على زميله

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معلومة قانونية.. ماذا تفعل لتنفيذ حكم صادر ضد شخص متواجد خارج البلاد؟

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 08:00 ص

معلومة قانونية.. كيف ينظم القانون "الشرط الجزائى" فى العقود؟

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:00 ص

معلومة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن حوالة الحق فى القانون وأنوعها

الخميس، 28 أكتوبر 2021 09:00 ص

معلومة قانونية.. كيف يواجه القانون حالات التلبس؟

الخميس، 28 أكتوبر 2021 08:00 ص

معلومة قانونية.. متى تصبح الزوجة ناشزا؟ القانون يجيب

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:30 ص

معلومة قانونية.. 3 خطوات لحماية نفسك من الابتزاز والتهديد

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:00 ص

معلومة قانونية.. هل يجوز للخصوم وقف الدعوى أثناء نظرها فى المحكمة؟

الأحد، 24 أكتوبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة