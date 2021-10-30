اليوم السابع
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إصابة شخصين فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بطوخ

السبت، 30 أكتوبر 2021 07:41 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة بطوخ مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية ترسا دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين فى مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهم على الأخر وأحدث إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية ترسا دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "شديد ا ش"، 46 سنة، سائق، مصاب بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن، وزوجته "إيمان ع ص"، 35 سنة، ربة منزل، وطرف ثان "ضياء م ش"، 45 سنة، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس من الخلف وسحجات متفرقة بالرقبة والصدر.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة قام خلالها كل طرف بالتعدى على الأخر بالضرب محدثا ما به من إصابات، وتحرر محضر رقم 30068 جنح مركز شضرطة طوخ لسنة 2021، وجارى العرض على النيابة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

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إصابة شخصين

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مركز شرطة طوخ

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