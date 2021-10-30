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إحالة المتهمين بالبلطجة فى النزهة للمحاكمة لفرضهم إتاوة على قائدى السيارات

السبت، 30 أكتوبر 2021 04:02 م
إحالة المتهمين بالبلطجة فى النزهة للمحاكمة لفرضهم إتاوة على قائدى السيارات ركن سيارات- أرشيفية
كتب كريم صبحى

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كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة القبض على عاطلين، بتهمة فرض الإتاوة فى منطقة النزهة، أن المتهمين اعتادا إجبار قائدى السيارات على دفع ثمن "الركنة"، وتبين أنهما ليس معهما ترخيص "منادى سيارات"، ويفرضان الإتاوة والبلطجة على المواطنين، فتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى أمرت بإحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وذكر المتهمان أنهما يتحصلان على مبالغ مالية من قائدي السيارات، للسماح لهما بتحميل الركاب، واعترفا بالاتهام المنسوب إليهما.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقيامهما بالبلطجة وإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تضرر بعض أهالى منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة_بالقاهرة، من بعض الأشخاص "منادى سيارات" لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما مهنـة منـادى سيارات - بـدون تـرخيـص ، وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة ، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

 


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