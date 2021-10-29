7 عادات بسيطة يجب اتباعها للحفاظ على صحة قلبك.. إنفوجراف

تُعد أمراض القلب من أسباب الوفيات المبكرة في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يصاب بها أى شخص، حيث إن جميع الفئات العمرية معرضون للإصابة بأمراض القلب.
ونستعرض في هذا التقرير 7 عادات بسيطة يجب اتباعها للحفاظ على صحة قلبك:
1 - تناول الأطعمة الصحية: يحمى من المشاكل الصحية وأمراض القلب.
2- ممارسة الرياضة والنشاط البدنى: التمرين لمدة 30 دقيقة يوميًا 5 أيام أسبوعيا أمر جيد لصحة القلب.
3- الإقلاع عن التدخين: التدخين يسبب تلف القلب ويرفع ضغط الدم.
4- تحكم فى الكوليسترول وضغط الدم: هما السبب الرئيسى لمشكلة القلب.
5- تحكم فى التوتر: يمكن أن يؤدى لنوبة قلبية وسكتة دماغية وسكتة قلبية.
6- حافظ على وزن صحى: يضغط الوزن الزائد على قلبك ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
7- الضحك أفضل لصحة قلبك وفقاً للدراسات.
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