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مصر فى قائمة ترشيحات "CNN" للوجهات السياحية الجديرة بالزيارة فى 2022

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 09:05 م
مصر فى قائمة ترشيحات "CNN" للوجهات السياحية الجديرة بالزيارة فى 2022 مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية
كتبت: نهال أبو السعود

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كشفت شبكة سي ان ان الأمريكية عن قائمة تضم افضل الأماكن للزيارة خلال عام 2022 التي أصدرها خبراء السفر، وجاءت مصر ضمن افضل 10 وجهات سياحية مقترحة في توصيات كتاب "lonely planet".

 

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تقرير سي ان ان

 

ووفقا للشبكة الامريكية ضمت قائمة Lonely Planet أفضل 10 دول للزيارة،  وهم مصر وملاوي ونيبال وعمان وأنجيلا وسلوفينيا وبليز وموريشيوس والنرويج وجزر كوك المكونة من 15 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ.

وبحسب التقرير، يفكر الكثير في السفر خلال العام المقبل لأن معظم أنحاء العالم تفتح أبوابها ببطء في أعقاب وباء فيروس كورونا ،وقال توم هول ، نائب رئيس الخبرة في لونلي بلانيت في بيان: "بعد فجوة قسرية ، حان الوقت لإخراج خطط السفر التي طال تأجيلها من الرفوف وجعلها حقيقة واقعة القوائم تحتفل بالعالم بكل تنوعه المغري الرائع".

 

وبدأت لونلي بلانيت في عام 1973، حيث نشر الزوجان البريطانيان، توني ومورين ويلر، كتابًا إرشاديًا ، بعنوان "عبر آسيا"، ولم يعلموا وقتها أن أحد الكتيبات الإرشادية المتواضعة سيضع الأساس لعلامة تجارية عالمية للسفر تسمى Lonely Planet  ، وبعد ما يقرب من 50 عامًا ، لا تزال إمبراطورية دليل السفر الخاصة بهم قائمة.


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