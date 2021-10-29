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مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى إسنا بالأقصر

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 03:36 م
مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى إسنا بالأقصر حادث قطار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف مصرعها فى منطقة قرية المعلا بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وذلك عقب اصطدام قطار بها خلال عبورها شريط السكة الحديد فوق القضبان، ولقيت مصرعها فى الحال.

انتقل على الفور رجال الإسعاف والشرطة بمركز شرطة إسنا لموقع الحادث، وتم نقل الطفلة لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمها لذويها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بتلقى رجال مركز شرطة إسنا بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف جثة هامدة أسفل عجلات القطار رقم "88" الأسبانى المكيف والقادم من القاهرة وفى طريقه لمحافظة أسوان.

انتقلت لموقع الحادث قوة من مركز شرطة إسنا ورجال الإسعاف، وقيادات مجلس مدينة إسنا، وتم نقل جثمان الطفلة لمشرحة مستشفى إسنا لحين تسليمها لذويها، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


الاقصر

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