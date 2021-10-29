اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

لماذا يجب عليكِ ممارسة الرياضة أثناء الحمل؟

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 05:00 ص
لماذا يجب عليكِ ممارسة الرياضة أثناء الحمل؟ فوائد الرياضة للحامل
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل أمرًا حيويًا لك ولطفلك، حيث لممارسة الرياضة خلال هذه الفترة الحساسة من حياة المرأة العديد من الفوائد الصحية من تقليل مخاطر الولادة المبكرة والقيصرية إلى زيادة الوزن المفرطة التى تصل أحيانًا لحد السمنة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

 

6

 

ممارسة الرياضة تساعد فى تقليل أعراض الحمل المزعجة
 

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل في إدارة الأعراض المزعجة للحمل مثل آلام أسفل الظهر والاكتئاب والقلق والتوتر وغيرها.

أثناء الحمل، ما عليك سوى تجنب التمارين التي تتطلب منك الاستلقاء لفترة طويلة والمرهقة، وفيما يلي بعض أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها:

 

المشي
 

يساعد المشي السريع في الحفاظ على صحة قلبك ولا يجهد مفاصلك وعضلاتك، ويمكنه أيضًا تحسين حالتك المزاجية.

تمارين الأيروبكس منخفضة التأثير
 

يمكن أن تكون التدريبات منخفضة التأثير مثل الطعنات والقرفصاء إضافة رائعة لروتين التمرين للمرأة الحامل، لكن كونى حذرة عند اختيار التمارين.

السباحة
 

يدعم الماء وزن بطنك مما يسهل عليك أداء التمرين، حيث تساعد السباحة في تخفيف آلام المفاصل ورفع معدل ضربات القلب.

تدريبات القوة
 

من الآمن ممارسة التمارين مع الوزن الخفيف أثناء الحمل، يمكن أن تساعد تمارين القوة في بناء العضلات وتقوية عظامك.

اليوجا والبيلاتس
 

اليوجا والبيلاتس كلاهما تمارين منخفضة التأثير، يمكن إجراؤها بسهولة أثناء الحمل.

الدراجة الثابتة
 

ركوب الدراجات الثابتة أكثر أمانًا من ركوب الدراجة العادية أثناء الحمل، ويمكن أن يساعدك على حرق الدهون وتقوية العضلات أيضًا.


الرياضة اثناء الحمل

انواع الرياضة الامنة اثناء الحمل

اليوجا

السباحة للمراة الحامل

فوائد المشى للحامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة