لماذا يجب عليكِ ممارسة الرياضة أثناء الحمل؟

كتبت مروة هريدى

تعتبر ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل أمرًا حيويًا لك ولطفلك، حيث لممارسة الرياضة خلال هذه الفترة الحساسة من حياة المرأة العديد من الفوائد الصحية من تقليل مخاطر الولادة المبكرة والقيصرية إلى زيادة الوزن المفرطة التى تصل أحيانًا لحد السمنة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

ممارسة الرياضة تساعد فى تقليل أعراض الحمل المزعجة



يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة أثناء فترة الحمل في إدارة الأعراض المزعجة للحمل مثل آلام أسفل الظهر والاكتئاب والقلق والتوتر وغيرها.

أثناء الحمل، ما عليك سوى تجنب التمارين التي تتطلب منك الاستلقاء لفترة طويلة والمرهقة، وفيما يلي بعض أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها:

المشي



يساعد المشي السريع في الحفاظ على صحة قلبك ولا يجهد مفاصلك وعضلاتك، ويمكنه أيضًا تحسين حالتك المزاجية.

تمارين الأيروبكس منخفضة التأثير



يمكن أن تكون التدريبات منخفضة التأثير مثل الطعنات والقرفصاء إضافة رائعة لروتين التمرين للمرأة الحامل، لكن كونى حذرة عند اختيار التمارين.

السباحة



يدعم الماء وزن بطنك مما يسهل عليك أداء التمرين، حيث تساعد السباحة في تخفيف آلام المفاصل ورفع معدل ضربات القلب.

تدريبات القوة



من الآمن ممارسة التمارين مع الوزن الخفيف أثناء الحمل، يمكن أن تساعد تمارين القوة في بناء العضلات وتقوية عظامك.

اليوجا والبيلاتس



اليوجا والبيلاتس كلاهما تمارين منخفضة التأثير، يمكن إجراؤها بسهولة أثناء الحمل.

الدراجة الثابتة



ركوب الدراجات الثابتة أكثر أمانًا من ركوب الدراجة العادية أثناء الحمل، ويمكن أن يساعدك على حرق الدهون وتقوية العضلات أيضًا.