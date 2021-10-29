علشان محدش ينصب عليك وياخد تحويشة العمر.. خطوات مهمة عند شراء شقة

كتب – أحمد عبد الهادى – أحمد حسنى

كثيرا ما يتعرض المواطنين لعمليات النصب العقارى، فتضيع "تحويشة العمر"، وعند شراء شقة لابد من اتباع إجراءات قانونية لازمة لمنع حدوث أي مشاكل أو التعرض للنصب.

ويقدم "اليوم السابع" عدد من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها عند شراء شقة سكنية:-

- يجب معاينة الشقة والتأكد من مساحتها المتفق عليها لان الرسومات قد تكون خاطئة.

- بلاش تشتري شقة غير موجودة فعلا، أو لم يتم انشاءها.

- التأكد من رخصة المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة.

- معرفة عدد الأدوار المرخص بها، لتتأكد من وجود الشقة ضمن الأدوار المرخص بها، حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقامة به الشقة من الجهة المختصة.

- ضمان وجود اسم المشتري والبائع كاملا - ورقم البطاقة .

- بيان تفصيلي بالشقة وبيان مساحتها بالتحديد.

- بيان عنوان العقار بشكل كامل، طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة.

- ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقق والمحلات.

- التأكد من أن شراء العقار تم بمستند ملكية صحيح، ومستندات الملكية تعتبر المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار، وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عمليات نصب، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات، أو اكتشافهم أن العقد الذي تم الشراء به غير كاف وينقصه العديد من البنود.