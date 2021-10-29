شرطة البيئة تحرر 103 قضايا متنوعة فى حملات بالقليوبية والمنوفية والشرقية

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات برئاسة اللواء ممدوح الضبع بقطاع الشرطة المتخصصة حملة أمنية استهدفت نطاق محافظات (القليوبية– المنوفية- الشرقية)، وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (103) قضية متنوعة.

أسفرت الجهود بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث عن ضبط (مسبك زهر – مسبك ألومنيوم - مصنع سحب ودرفلة حديد - مسبك و سحب ودرفلة النحاس).. وذلك لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى (مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية – الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عن النشاط التخزين غير الآمن للمخلفات الخطرة – التخلص غير الآمن للمخلفات الخطرة – عدم وجود الموافقة البيئية لمزاولة النشاط – عدم وجود سجل الحالة البيئية).

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مصنع عشوائى "غير مرخص" لتدوير المخلفات فى تصنيع المنتجات البلاستيكية ، وضبط بداخله (9 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية " مجهولة المصدر ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات" - خط إنتاج عشوائى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية- كمية كبيرة من العبوات المنسوبة لشركات وهمية معدة للتعبئة)، وضبط عدد (4 مصانع "مخللات، عصائر، ملح طعام") بإجمالى مضبوطات (145,5طن مواد غذائية) مجهولة المصدر ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات، وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية "بدون ترخيص"، وضبط بداخله (10,35 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية معبأة ومعدة للتداول).