زوجة تحرر محضر ضد زوجها لكسره 20 ضلعًا لها وإصابتها بارتجاج فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

حررت زوجة تدعى "فاطمة" 37 عامًا، مقيمة بدائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية، محضر رقم 6146 لسنة 2021 جنح قسم ثالث الإسماعيلية، ضد زوجها بعد أن اعتدى بالضرب المبرح.

تعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشفت والدة الزوجة تعدى زوجها عليها بالضرب المبرح، وربطها 3 أيام من رجيليها دون أكل أو شرب، فذهب لمنزل ابنتها في حضور زوجها من أجل إنقاذها، لكن زوجها رفض أن تخرج مع والدتها، فاستدعت شرطة النجدة، وتمكنت الأم من الحصول على ابنتها بمساعدة الشرطة وتم إسعافها على الفور ونقلها إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، وهناك اكتشف الأطباء إصابتها بانفجار في الرئة وارتجاج في المخ، وتم إجراء جراحة سريعة لها، كما أكدت الزوجة أن زوجها كسر لها 20 ضلعا.

وأكدت الزوجة المعتدى عليها، أن زوجها مدمن مخدرات، وهى متزوجة منذ 12 عاما، ولديها من زوجها ولد وبنت، ويعذبها زوجها باستمرار، مشيرة إلى أن زوجها يهددها باستمرار بالتخلص منها هي وأبنها.

وحررت أسرة المجني عليها محضرًا بقسم ثالث، اتهمت فيه الزوج بالتعدي المستمر بالضرب المبرح علي زوجته وهو ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة وشديدة الخطورة، وانفجار في الرئة، وتم تقديم تقرير طبى لقسم الشرطة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد أحمد الشناوي مأمور قسم ثالث، يفيد قيام زوج بالاعتداء بالضرب علي زوجته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت والدة الزوجة المعتدى عليها، إن والد الزوجة المعتدى عليها، توفى من الحصرة على بنته منذ حوالى 6 سنوات، بسبب المشاكل الأسرية بين بنته وزوجها.