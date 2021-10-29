اليوم السابع
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النشرة المرورية.. انتظام وسيولة فى حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة صباحا

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام وسيولة فى حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة صباحا كوبرى اكتوبر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شهدت حركة السير بكافة الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، سيولة وسط انتشار لضباط وأفراد الإدارة العامة للمرور، لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين.

وانتظمت حركة المرور أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية، كما انسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وشهدت حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة،  سيولة مرورية، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، خاصة بمنطقة أعمال توسعة الطريق الدائري بنزلة قليوب.


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