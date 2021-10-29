اليوم السابع
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القبض على عاطل قبل ترويجه الهيروين فى منشأة القناطر بالجيزة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:44 ص
القبض على عاطل قبل ترويجه الهيروين فى منشأة القناطر بالجيزة ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، القبض على عاطل بحوزته عددا من تذاكر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمركز شرطة منشأة القناطر، إلى حيازة عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بإحدى القرى.

تم رصد تحركات المتهم، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين عبارة عن تذاكر معدة للبيع.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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