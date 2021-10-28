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68% من القراء يتوقعون ضخ الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت تصنيف مصر الائتماني

الخميس، 28 أكتوبر 2021 09:28 ص
68% من القراء يتوقعون ضخ الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت تصنيف مصر الائتماني الاستطلاع

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في استطلاع للرأي طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر، توقع غالبية القراء ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر.

وتوقع 68% من القراء ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر، بينما استبعد 32% من القراء ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتمانى لمصر.

 

الاستطلاع
الاستطلاع

 


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القراء

اليوم السابع

الاستثمارات الأجنبية

الاقتصاد المصرى

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