ضبط سيدة لإشعالها النار بباب عقار فى أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص يتضرر من سيدة لقيامها بإشعال النيران ببوابة العقار محل سكنه، وضبط مرتكبة الواقعة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من إحدى السيدات لقيامها بإضرام النيران بالبوابة الحديدية بالعقار محل سكنه بمنطقة أكتوبر بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن وبتكثيف التحريات أسفرت الجهود عن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه صاحب مكتب عقارات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقها (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينها وبين المذكور.