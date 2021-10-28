جنايات الجيزة تقضى بالمؤبد للمتهم بقتل طفلته فى العمرانية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لشخص وزوجته الثانية، بتهمة قتل طفلته الرضيعة في منطقة العمرانية.

وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين لم يستكنا، إذ أجهز عليها المتهم الأول مُقيدًا بيديها وقدميها بأداة سلك حديدي، مانعًا إياها من اللوذ والفرار، حتى سمعا حشرجة الموت تسعى لأوتار صوتها فأيقنا مفارقتها الحياة، وفاضت روحها إلى بارئها، وقطّع المتهم الأول جسدها إلى أجزاء، مُستخدمًا منشارًا يدويًا، مُحدثًا ما ألمّ بالجثمان مـن إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريعية، ونقل أجزاء جسدها إلى مناطق خالية، عامدًا إخفاء معالم جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين، بيّتا النية وعقدا العزم، وأعدا لذلك الغرض عن طريق سلاح أبيض، فأعد المتهم الأول مخططًا محكما، بأن استغل استقرارها في حجرة نومهـا، وجلب سلاحًا أبيض سكينًا، وعمد إليها في حجرتها على حين غرة، مستلا سكينة، حال وجود المتهمة الثانية بجواره لمساعدته في ارتكاب جريمته، وباغتهـا ومددا إليها عدة طعنات بأماكن مُتفرقة من جسدها، قاصدين إزهاق روحها، فسقطت على الأرض فاقدة روحها.