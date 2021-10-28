القبض على هارب من حكم بالمؤبد مختبئا داخل شقة بمنطقة عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على هارب من حكمين قضائيين من بينهم حكم بالسجن المؤبد مختبئا داخل شقة في منطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا جنايات "مخدرات" والصا در فيها (حكمين بالسجن المؤبد –حكم بالسجن 3 سنوات).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، واعترف بانتحال أسماء مختلفة في محاولة لعدم التنفيذ عليه فى الأحكام المشار اليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.