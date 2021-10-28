القبض على صاحب مخبز استولى على بطاقات تموينية خاصة بالمواطنين بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، فى القبض على صاحب مخبز بحوزته كميات من الدقيق المدعم وبطاقات تموينية للاستيلاء على السلع الغذائية بتسجيلات وهمية، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط (100 كيلو جرام دقيق بلدى محظور تداوله تم تجميعه لاستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى قدرت بـ620 جنيها – 74 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها - ماكينة صرف خبز) ، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.