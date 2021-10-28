القبض على سائق توك توك دهس طالبة بسبب السرعة الجنونية فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

ألقى ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، القبض على سائق توك توك، بعد قيامه بدهس طالبة بسبب السرعة الجنونية بقرية دمرو مركز المحلة.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول طالبة مقيمة قرية دمرو، مصابة بنزيف داخلى فى المخ، ورصدت كاميرات المراقبة قيام سائق توك توك بدهس المجني عليها بسبب السرعة الجنونية.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد المتهم وإلقاء القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.