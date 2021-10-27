ضبط عصابة تزور المحررات الرسمية والاختام بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد وإصطناع الأختام الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية" -مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية وتقليد وإصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطهما وعُثر بمحل إقامتهما على (عدد كبير من الأختام لشعار الجمهورية ولبعض الوزارات والجهات الحكومية – عدد كبير من الأكلاشيهات – عدد من المستندات الحكومية والمحررات المرورية المزورة منسوب صدورها لجهات مختلفة - شهادات دراسية جامعية - إيصالات سحب رخص - بطاقات ضريبية -توكيلات رسمية – عدد من الخطابات المختلفة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - ماكينتى"طباعة - تغليف" - عدد 4 شبلونة تُستخدم فـى تصنيع قوالب الأختام –عدد من زجاجات الأحبار) .

وبفحص جهاز الكمبيوترتبين إحتوائه على نماذج من شهادتين منسوبتين لإحدى الجامعات الحكومية - 3 رخص تسيير لسيارات "مُحددة ") .

بمواجهة المتهمان أيدا ما جاء بالتحريات.