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ضبط شخص يزور أوراقا لإقامة دعاوى قضائية فى الجيزة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:40 ص
ضبط شخص يزور أوراقا لإقامة دعاوى قضائية فى الجيزة مباحث الأموال العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير إيصالات أمانة منسوبة لآخر، واستخدامها فى إقامة دعاوى قضائية ضده، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير وشريك إحدى الشركات) بقيام أحد الأشخاص بتزوير عدد من إيصالات الأمانة المنسوبة للشاكى واستخدامها فى إقامة دعاوى قضائية ضده والحصول بموجبهم على أحكام قضائية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، نظراً لوجود خلافات مالية بينهما.

 

 


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