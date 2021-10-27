ضبط أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بـ29 ألف جنيه

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وتمكنت الجهود من ضبط (1334) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط (17,1طن "لحوم مجمدة – كبدة مستوردة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (9,2 طن "كبدة مستوردة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,8 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (750 كيلو جرام "دواجن مستوردة") محظور تداولها بالأسواق ، تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لتخزين اللحوم والدواجن المجمدة التابعة لإحدى شركات الإستيراد والتصدير) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (55 طن "سكر أبيض" بدون مستندات "مجهول المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية "تحجر" – 13,75 طن "عصائر مختلفة الأنواع" منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون مستندات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الصناعية) ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (2,58 طن "مكرونة" مخصصة ربطاً على البدالين التموينين والمجمعات الإستهلاكية محظور تداولها خارج منظومة الدعم) تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت قيمتها بـ (18060 جنيه).. بحوزة (المدير المسئول عن فرع إحدى شركات الجملة) بمحافظة البحيرة، وضبط (111 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أرباح غير مشروعة) ، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية، وضبط (100 كيلو جرام دقيق بلدى محظور تداوله تم تجميعه لإستخدامه فى إنتاج الخبز السياحى قدرت 620 جنيه – 74 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على الدعم المقرر لها - ماكينة صرف خبز) ، بحوزة (المدير المسئول عن مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (9,1 طن "نحاس خام" مرتجعات مصانع مجهول المصدر – ماكينة خط إنتاج) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية، وضبط (8,5 طن "أسمدة زراعية مدعمة" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بــ29750 جنيهاً) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديرية أمن بورسعيد.. وأسفرت جهودها عن ضبط قائد (سيارة) حال سيرها بطريق (بورسعيد / الإسماعيلية) محمل عليها (7) طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط عدد (3 مخازن عشوائية لتداول الأعلاف) "بدون ترخيص" ضبط بداخلها ( 100,5 طن أعلاف حيوانية وداجنة) مجهولة المصدر بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المسلتزمات الزراعية.